Красногорск, 29 июля, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Перевод Московской областной станции скорой медицинской помощи на цифровую телефонию позитивно скажется на работе службы. Об этом 29 июля заявила генеральный директор «Телфин» Мария Тюрина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скорая помощь

По ее словам, необходимость подключить IP-телефонию в бригадах скорой помощи назрела давно. Возможности IP-телефонии в разы превосходят функции некоторых аналоговых и цифровых АТС. Данное решение позволяет сократить время ожидания ответа оператора и сохранить все звонки в базе. Если диспетчер не ответит в течение 8 секунд, вызов автоматически переадресуется на головную подстанцию скорой для назначения бригады.

«Цифровые решения помогают значительно облегчить работу медицинских учреждений. Возможности искусственного интеллекта и телемедицины: электронные карты, кол-центры и чат-боты уже стали привычной частью нашей жизни. В период самоизоляции весной 2020 года минздрав Подмосковья запустил робота-информатора, который звонил гражданам и контролировал их состояние на карантине. С помощью этой технологии можно было проверить самочувствие свыше 2 тысяч жителей в день, при необходимости звонки переводились на скорую помощь или врача. Более того, по нашим оценкам, многие коммерческие медцентры, в том числе и платные службы неотложной помощи, уже давно используют IP-телефонию», — сказала Тюрина.

Программа по внедрению цифровых решений в Московской области началась в апреле 2021 года. Тогда, во время ежегодного обращения к жителям региона губернатор Московской области Андрей Воробьев обещал перевести службы скорой помощи Подмосковья на IP-телефонию с лета 2021 года.