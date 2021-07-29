Токио, 29 июля, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Capcom отчиталась о рекордных доходах с продаж видеоигр в первом квартале текущего финансового года. Об этом 29 июля сообщается на официальном сайте компании.

Justin Lee Презентация компании Capcom

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года доходы Capcom выросли на 104,1%. На эти показатели повлияли продажи игр Resident Evil Village и Monster Hunter Rise, которые были высоко оценены как геймерами, так и критиками.

Напомним, что Capcom — это крупная японская компания-разработчик и издатель видеоигр. Её наиболее популярными франшизами являются Resident Evil, Monster Hunter, Devil May Cry и Street Fighter.