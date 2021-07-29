Чебоксары, 29 июля, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Чувашии продолжается рост выявляемых случаев заражения коронавирусом, также регистрируются новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru В Комсомольском районе Чувашии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

По данным ведомства на 29 июля, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 29 142 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 76. Напомним, что сутками ранее подтверждено 75 и 72 случая заражения коронавирус, до этого трое суток подряд регистрировали по 69 случаев.

Вылечились в республике 26 546 пациентов, из них за последние сутки выздоровели 68 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в Чувашии умерли 1707 человек, в том числе за 28 июля — семь пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в программу гарантий бесплатного оказания медицинской помощи включается углубленная диспансеризация пациентов, переболевших COVID-19.