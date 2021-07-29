В Чувашии растёт число жертв коронавируса
Чебоксары, 29 июля, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Чувашии продолжается рост выявляемых случаев заражения коронавирусом, также регистрируются новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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По данным ведомства на 29 июля, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 29 142 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 76. Напомним, что сутками ранее подтверждено 75 и 72 случая заражения коронавирус, до этого трое суток подряд регистрировали по 69 случаев.
Вылечились в республике 26 546 пациентов, из них за последние сутки выздоровели 68 человек.
От осложнений, вызванных коронавирусом, в Чувашии умерли 1707 человек, в том числе за 28 июля — семь пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в программу гарантий бесплатного оказания медицинской помощи включается углубленная диспансеризация пациентов, переболевших COVID-19.