Скопье, , 15:40 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев и премьер-министр Албании Эди Рама подписали 29 июля вСкопье три межгосударственных договора, которые положили начало созданию зоны, ранее известной под рабочим названием «мини-шенген». Теперь инициатива получила официальное название — Open Balkan, сообщили Вучич, Заев и Рама в Скопье.

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По словам Зорана Заева, с момента подписания документов о создании Open Balkan, в регионе начинается новая эпоха сотрудничества.

«Это приглашение подключиться к инициативе и стать ее активными участниками. Балканы выходят на высший уровень сотрудничества внутри региона», — процитировал портал b92 слова Заева.

Премьер-министр Северной Македонии добавил, что цель инициативы — создать условия для улучшения экономического сотрудничества и уровня жизни каждого гражданина региона.

Напомним, что инициативу по созданию в регионе Западных Балкан зоны свободной торговли по модели Евросоюза выдвинул в 2019 году президент Сербии Александр Вучич.