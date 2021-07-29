Токио, 29 июля, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Действие связанного с пандемией коронавируса режима чрезвычайной ситуации (ЧС), введенного в Токио до 12 августа, намерено продлить до 31 августа правительство Японии. Об этом 29 июля сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники.

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Помимо того, отмечается, что японское правительство также собирается ввести режим ЧС на такой же срок в южной японской префектуре Окинава.

Кроме этого, планируется ввести такой же режим в соседних с Токио префектурах Сайтама, Канагава и Тиба, а также в западной Осаке, в которых ухудшается ситуация с распространением коронавируса.

Также правительство страны намерено ввести усиленные меры ограничения в связи с распространением COVID-19 в северной префектуре Хоккайдо, центральной Исикава, западных Киото и Хёго и юго-западной Фукуоке.

При этом ожидается, что решение по этому вопросу может быть принято 30 июля на заседании правительственного штаба по борьбе с SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа в столице Японии, где в настоящее время проходят летние Олимпийские игры, было выявлено 3685 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.