Москва, 29 июля 2021, 13:53 — REGNUM Восторженные заявления представителя белоруской оппозиции Светланы Тихановской о полученном из рук президента США Джозефа Байдена печенье из Белого дома вызвали у официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой иронию и сарказм.
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Эта история напомнила дипломату сюжет рассказал Аркадия Гайдара «Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове».
Также официальный представитель МИД РФ сравнила печенье с файлами cookies — небольшими фрагментами данных, отправленными веб-сервером и хранимые на компьютере пользователя.
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Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента США Джо Байдена со Светланой Тихановской — лицом белорусской оппозиции на президентских выборах 2020 года — прошла в Белом доме 28 июля. Американский лидер заявил, что для него принимать Тихановскую было «большой честью».
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