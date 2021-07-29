Тирасполь, 29 июля, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Неизвестный сообщил о «минировании» в Тирасполе здания городского совета народных депутатов (Дом Советов). Об этом 29 июля сообщает пресс-центр министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

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«В милицию поступила информация о заминировании столичного Дома Советов», — говорится в сообщении.

По данным МВД, движение вокруг здания перекрыли правоохранители. Из Дома Советов эвакуировали всех работников.

Сообщается, что на место прибыли машины скорой помощи, спасатели и пожарные. Ожидается прибытие сапёров.