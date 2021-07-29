Москва, 29 июля, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Наделение ФНС правом оперативно блокировать активы бизнеса за неуплату налогов — это излишняя мера, заявил корреспонденту ИА REGNUM основательница международной сети салонов красоты Eksprovocator hair club, эксперт московского отделения «Опора России» в сфере бьюти-индустрии Екатерина Сухотина.

Бизнес

«Бизнес воспримет эту инициативу негативно, как еще один инструмент давления на предпринимателей.

Уверена, что те, кто не платит налоги, будут подстраиваться и в любом случае найдут лазейку.

Но тем предпринимателям, которые добросовестно все выплачивают, будет создан ряд дополнительных проблем. Бизнес, по сути, остается без времени на защиту своих интересов и своей правоты.

Это произойдет потому, что решения ФНС будет принимать не по итоговым результатам полной проверки, а по предварительным выводам, которые могут быть неверными.

Поэтому думаю, это будет еще одной проблемой для бизнеса, которому сейчас и так не просто живется», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что налоговые органы могут получить право оперативно, до завершения проверки, налагать обеспечительные меры на имущество должников.

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