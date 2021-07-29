Москва, 29 июля, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В январе — мае 2021 года продажи грузовых машин на вторичном авторынке России составили 104 тыс. единиц — на 10,5% больше по сравнению с январем — маем прошлого года. Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат».

Владимир Чичилимов Грузовики

Среди проданных за первые пять месяцев 2021 года подержанных грузовых авто были 4307 машин Volvo FH, 3892 автомобилей KAMAZ 65 115, 2816 грузовиков KAMAZ 43 118 и 2750 моделей KAMAZ 6520.

Кроме того, с января по май 2021 года на российском авторынке были проданы подержанные грузовики моделей: DAF XF (2644 шт.), Mercedes-Benz Actros (2609 шт.), Scania R (2395 шт.), GAZ Gazon NEXT (2382 шт.), а также Scania P (2338 шт.) и MAN TGS (2164 шт.).

Напомним, в январе — мае текущего года на авторынке России было продано 36,6 тыс. новых грузовиков, что на 38% больше, чем за тот же период прошлого года.

Читайте также: В России зарегистрировали новую версию грузовика «Муравей»