Москва, 29 июля, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Белорусская компания Wargaming совместно с Global Web Index провела аналитическое исследование игровых предпочтений российской аудитории. В опросе приняли участие пользователи в возрасте от 16 до 64 лет, сообщают корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Wargaming.

Самыми популярными игровыми франшизами в России стали: World of Tanks (18,1%), Need for Speed (11,7%) и Minecraft (11,3%). При этом в мировом рейтинге самыми популярными сериями игр являются: Call of Duty (21,5%), PUBG (20,1%) и FIFA (19,8%).

Добавим, что в список также попали франшизы The Sims, GTA, Call of Duty, Counter Strike, Assassin's Creed и Dota. Ещё 38% опрошенных проголосовали за игры, не участвующие в исследовании.