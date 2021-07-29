Новосибирск, 29 июля, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время рабочей встречи с чрезвычайным и полномочным послом Доминиканской Республики в РФ Хансом Данненбергом Кастельяносом обсудил перспективные направления дальнейшей совместной работы. В правительстве сибирского региона уточнили, что Новосибирская область готова к расширению связей.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

Как отметил Андрей Травников, у Новосибирской области налажены экономические, культурные, образовательные контакты со многими странами. Только в 2021 году 84 страны направили своих студентов для обучения в новосибирских вузах.

«Тем не менее, для нас очень важно, что представители такого далёкого от Сибири — можно сказать: на другой стороне Земли — государства проявляют интерес к Новосибирску, Новосибирской области. Я готов с удовольствием обсудить, как укрепить контакты, связи сибиряков и жителей Доминиканы», — прокомментировал Травников.

Ханс Данненберг Кастельянос отметил, что Новосибирская область — третий российский регион, который он посещает после Москвы и Санкт-Петербурга.

«Знаю, что у вас прекрасно развита фармацевтическая индустрия, индустрия сельского хозяйства. И, возможно, когда наладятся прямые рейсы, Новосибирск мог бы стать пунктом для дистрибуции наших продуктов и поставщиком продуктов в нашу страну — расположенную в самом центре Карибского бассейна. И хотя Латинская Америка далеко, сердцем мы рядом с вами: у нас множество специалистов, выпускников и из бывшего Советского Союза, и из России. Мы надеемся, что и дальше все больше профессионалов будут обучаться в вашей стране, чтобы больше наших жителей узнавало о современной России: какой у неё огромный потенциал, какая культурная жизнь, какие прекрасные университеты есть в вашем регионе», — сказал посол.