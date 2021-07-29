Москва, 29 июля, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В России средняя стоимость квадратного метра на рынке новостроек во втором квартале текущего года выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 89 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройки

На вторичном рынке жилья средняя цена квадратного метра за указанный период достигла 70,8 тыс. рублей, что на 14% больше, чем во втором квартале прошлого года.

За последние шесть месяцев цена квадратного метра в российских новостройках выросла на 12,7%, на вторичном рынке — на 6%.

Самые дешевые новостройки в Дагестане и Кабардино-Балкарии, где средняя цена квадратного метра составляет 33,2 тыс. и 34 тыс. рублей соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в России темпы роста цен на первичную и вторичную недвижимость продолжат замедляться в течение трех месяцев, заявила 13 июля замдиректора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная. Один из факторов здесь — это скорректированные условия льгот по ипотеке.

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