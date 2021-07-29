Росстат подсчитал среднюю цену квадратного метра жилья в новостройках
Москва, 29 июля, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В России средняя стоимость квадратного метра на рынке новостроек во втором квартале текущего года выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 89 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
На вторичном рынке жилья средняя цена квадратного метра за указанный период достигла 70,8 тыс. рублей, что на 14% больше, чем во втором квартале прошлого года.
За последние шесть месяцев цена квадратного метра в российских новостройках выросла на 12,7%, на вторичном рынке — на 6%.
Самые дешевые новостройки в Дагестане и Кабардино-Балкарии, где средняя цена квадратного метра составляет 33,2 тыс. и 34 тыс. рублей соответственно.
Как сообщало ИА REGNUM, в России темпы роста цен на первичную и вторичную недвижимость продолжат замедляться в течение трех месяцев, заявила 13 июля замдиректора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная. Один из факторов здесь — это скорректированные условия льгот по ипотеке.
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