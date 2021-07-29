Киев, , 13:55 — REGNUM Украинский дипломат, директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский раскритиковал заявление лидера парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что президент Зеленский в ходе визита в США будет разговаривать с Джо Байденом «на повышенных тонах».

Свое мнение Лубкивский выразил через социальные сети 29 июля, подчеркнув, что к этим словам Арахамии «точно нельзя отнестись легкомысленно».

«Это знаковые слова одного из лидеров партии «Слуга народа», руководителя фракции в Верховной раде — угрозы крика в Белом доме стоит всерьёз оценить вместе с заявлениями о развороте к Китаю и сожалением о сдаче ядерного оружия, чтобы шантажировать всех», — отметил дипломат.

Лубкивский считает, что в целом комментарии лидеров «Слуги народа» во предстоящем визите в США создают «сложную клиническую картину героико-панических настроений в команде Владимира Зеленского». По его оценке, «словесный поток доморощенных геополитиков» унижает как президента страны, так и всю внешнеполитическую службу Украины. Дипломат также задался вопросом, стоит ли вообще Зеленскому ехать в Вашингтон «на таких нервах».

ИА REGNUM напоминает, что согласно заявлению Арахамии, поводом для «повышенного тона» может стать ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2».

«США сегодня во многом недооценивают, а может, делают вид, что недооценивают, удар, который они совершают таким поступком», — отметил глава фракции «Слуга народа».

В этом же интервью Арахамия заявил, что сейчас Украина могла бы «шантажировать весь мир», если бы сохранила свой ядерный статус.