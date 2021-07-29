Москва, 29 июля, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Какие-либо заявления властей Азербайджана и Турции о намерении создать единую тюркскую армию не известны в Кремле. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 29 июля журналистам.

Mod.gov.az ВС Азербайджана и Турции

Представителя Кремля спросили, беспокоит ли Москву возможная перспектива создания такой армии. «Нам неизвестно о каких-то высказываниях исполнительной власти, президента Турции или президента Азербайджана на этот счет», — ответил Песков.

Он отметил, что Турция и Азербайджан развивают двусторонние связи, и это суверенное дело двух государств. Важно, чтобы это не нарушало атмосферу стабильности и предсказуемости в регионе. Россия регулярно контактирует по этой теме и с турецкой, и с азербайджанской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о заявлении спикера турецкого Великого национального собранияМустафы Шентопа по поводу создания совместной армии Турции и Азербайджана. Но позже в СМИ появилось опровержение: слова политика неверно перевели.

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