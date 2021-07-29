Таллин, 29 июля, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Банкротные управляющие Индрек Лепсоо и Кристо Тедер выставили на аукцион торговый центр T1 в Таллине. Начальная цена — 85 миллионов евро. Об этом сообщил ERR со ссылкой на организаторов аукциона.

vikucka Эстония. Таллин

Аукцион будет проходить с 30 августа по 20 сентября нынешнего года. Чтобы в нем участвовать, необходимо внести залог — 500 000 евро. Центр продается вместе с его долговыми обязательствами и заключенными договорами.

В начале июня Харьюский уездный суд объявил банкротом фирму Tallinna Moekombinaat (TMK), которая владеет торговым центром T1, расположенном на Петербургском шоссе.

Торговый комплекс T1 рекламировался как самый современный и крупнейший торговый центр Эстонии. Впервые в Прибалтике на его крыше функционировало колесо обозрения.

Его общая площадь составила в момент введении в эксплуатацию в 2018 году 55 000 квадратных метров.

Однако центр-гигант с момента открытия стоял полупустым и безлюдным, а эпидемия коронавируса поставила точку на оптимистичных планах его владельцев.