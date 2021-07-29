Москва, 29 июля, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В ряде регионов России есть школы, где все еще действует печное отопление. Об этом 29 июля заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео из YouTube Школа в Шушарах

«Сегодня есть школы, в которых нет ни воды, ни централизованного отопления. Таких школ мало, но они все-таки есть», — сказал Онищенко.

По его словам, такие учебные заведения продолжают работу в Архангельской области, Чечне, Туве, Якутии, Калмыкии, Забайкалье и Хабаровском крае.