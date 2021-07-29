Кемерово, 29 июля, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Кемерове на сегодняшний день от COVID-19 привились 149 038 горожан. Из них 36 687 — люди старше 60 лет. Об этом сообщает мэрия города.

Janssen.com Вакцинация

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«Поставить прививку от коронавируса может любой желающий в возрасте от 18 лет. Наличие противопоказаний определяет врач на приёме перед вакцинацией. Записаться на прививку можно по номеру 122, а также в регистратуре поликлиники», — напомнили в городской администрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на утро сегодня, 29 июля, в Кузбассе выявлено 45 668 случаев заражения коронавирусом, 42 782 человека выздоровели, 967 пациентов скончались.

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