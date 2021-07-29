Таллин, 29 июля, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Государственная энергетическая компания «Эстонская Энергия» (Eesti Energia) завершила первое полугодие 2021 года с рекордным оборотом в 538 млн евро и прибылью в 16,5 млн евро. Об этом говористя в пресс-релизе корпорации — монополиста по производству электроэнергии в стране (более 80% общей доли).

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Оборот за первое полугодие увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Показатель EBITDA (прибыль до вычета затрат и амортизации) увеличился на 8% до 113 млн евро.

Во втором квартале оборот компании увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43%.

По словам члена правления и финансового директора Eesti Energia Андри Авила, ситуация на энергетических рынках теперь кардинально отличается от прошлогодней. Высокий уровень рыночных цен на энергоносители благоприятствовал основному бизнесу концерна, поскольку выручка от продаж по всем направлениям бизнеса значительно выросла.