Москва, 29 июля, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Сбербанк последовательно увеличивает фокус на развитие «зеленого» и устойчивого кредитования — это следует из опубликованной сегодня отчетности по МСФО за первое полугодие. Текущий портфель «зеленых» кредитов Сбера составляет 75 миллиардов рублей, а кредитов, ставка по которым привязана к выполнению ESG (целей устойчивого развития) ковенант — миллиардов рублей.

Логотип Сбер

Сформированы соответствующие критерии классификации кредитных продуктов, утверждены параметры изменения переменной процентной ставки в зависимости от выполнения соответствующих ESG-критериев. Также набсовет Сбера в июне утвердил первую ESG-политику, которая закрепляет основные элементы архитектуры деятельности, принципы, направления и задачи в области ESG с учётом масштаба деятельности и роли банка.

Согласно отчетности, чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом полугодии текущего года увеличилась в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла рекордных 629,8 миллиарда рублей. Таким образом, показатели чистой прибыли Сбербанка за первое полугодие и второй квартал оказались выше консенсус-прогноза, составленного на основе опроса аналитиков.

Выручка всех нефинансовых сервисов группы Сбербанка выросла в три раза за первое полугодие 2021 года и составила 74,7 миллиардов рублей, следует из отчетности группы. Как отмечает ПРАЙМ, первое полугодие 2021 года также стало знаковым с точки зрения масштабирования технологических решений Сбера, включая Platfom V, SmartMarket, SberCloud — так, число внешних разработчиков на этих решениях выросло в девять раз и достигло 25 000 человек.