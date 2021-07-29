Чебоксары, 29 июля, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Чебоксарах под уголовное преследование попал директор одной из строительных организаций, ему инкриминируют незаконное использование средств дольщиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Cap.ru На стройке в Чебоксарах

Фигурантом уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), стал директор компании «Альянс-Недвижимость». В ходе предварительного следствия полицией установлено, что с 2015 года по 2020 год он незаконно направил средства участников долевого строительства на нужды, не связанные со строительством в Чебоксарах позиции № 5 микрорайона улиц Гагарина, Мопра, Ярмарочная и в Новочебоксарске дома 1А по улице Советская.

«В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех пострадавших лиц и суммы причинённого им ущерба», — говорят в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года чувашские власти отмечали, что в Едином реестре проблемных объектов числится 14 объектов долевого строительства. Причины причисления строек к проблемным — банкротство застройщика, нарушение сроков завершения строительства и передачи квартир.