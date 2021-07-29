Москва, 29 июля, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Модели семейства Lada Largus могут оснастить новой мультимедийной системой Lada Enjoy Pro. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на базу Роспатента, где появились изображения лицевой панели новой мультимедиа Largus.

Lada.ru Lada Largus

Согласно документу, фургоны и универсалы Lada Largus могут получить несколько вариантов экранов — диагональю семь или восемь дюймов. Отличительной особенностью новой мультимедиа Lada Enjoy Pro стала интегрированная платформа «Яндекс.Авто» с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Автовладелец сможет синхронизировать мультимедиа со своей учетной записью «Яндекса» и за счёт этого сможет строить маршруты в смартфоне и на выводить их на дисплей машины. Также доступны сервисы «Заправки» и «Музыка».

Кроме того, различными возможностями новой мультимедиа можно будет управлять с помощью голосового ассистента «Алиса». Пока новыми информационно-развлекательными системами Lada Enjoy Pro оснащались модели Vesta, XRay и Granta.

Ранее глава АвтоВАЗа Николя Мор сообщил, что в планах компании до конца 2026 года оснастить модели Lada турбомотором 1.3 TCe 150.

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