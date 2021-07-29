Москва, 29 июля, 2021, 13:37 — ИА Регнум. По объему законотворческой активности Федеральная налоговая служба (ФНС) в последнее время — самое продуктивное ведомство, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию бизнеса платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

AlexanderStein Бизнес

«Что вполне логично, если учесть, что в России заметная часть экономики (около 11%) находятся в тени. При этом, по данным министерства финансов России, 30−40% трудящихся получают серые зарплаты. Весь объем невидимой экономики — десятки триллионов рублей в год.

А деньги нужны: например, на реализацию масштабных национальных проектов. Поэтому ведомство и штампует новые идеи в попытке усложнить жизнь всем «уклонистам», «схемщикам» и «обнальщикам», обеспечить обеление экономики и повысить собираемость налогов.

С этой точки зрения последние предложения, безусловно, с задачей справятся. Налоговые проверки — длительный процесс, за который нечистоплотные предприниматели действительно могут успеть избавиться от ликвидной собственности и обанкротить фирму.

Однако все же складывается впечатление, что подобное новшество — необязательная, излишняя надстройка. ФНС и без того имеет все необходимые инструменты для препятствованию нарушений.

К тому же, до проведения полной проверки, любые предварительные заключения, тем более на основе никому не ясных риск-факторов, могут быть ошибочными.

А принятие обеспечительных мер до конца проверки может для бизнеса фактически означать остановку работы, так как основные санкции у ФНС — арест имущества и арест счетов.

Кто будет компенсировать убытки предпринимателей в случае если подозрения ведомства не оправдаются? Кто ответит за фактическое нарушение конституционного права на собственность?

При этом есть ощущение, что даже добросовестным предпринимателям стоит напрячься, так как от ошибок в подаче отчетности не застрахован никто, равно как никто не застрахован и от ошибок на проверяющей стороне, ведь механизмы проверки не прозрачны.

А мы и так в рейтинге бизнес-оптимизма находимся на втором месте с конца, у России также одни из худших показателей по ожиданиям роста доходов бизнеса.

Только с начала 2021 года из единого реестра вышло более 500 тыс. ИП. И кажется, что в текущей ситуации, вводить новые «страшилки» и ограничения для предпринимательства — не лучший способ наладить деловой климат», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России разрабатывают меры для борьбы с уклонением от уплаты налогов.

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