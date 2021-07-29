Киев, 29 июля, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Наблюдательный совет государственной энергетической компании «Нафтогаз Украины» утвердил решение о выплате начисленных заранее по итогам нынешнего года многомиллионных премиальных, которые выполнить невозможно.

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Об этом говорится в письме главы «Нафтогаза» Юрия Витренко премьер-министру страны Денису Шмыгалю, которое 29 июля обнародовали украинские СМИ.

В письме отмечается, что четыре члена правления компании — Отто Ватерландер, Петрус Стефанус ван Дрил, Сергей Перелома и Ярослав Теклюк — уже якобы по итогам 2021 года назначили себе общую премию в размере почти 126 млн грн (около $4,5 млн). Витренко подчеркивает, что с учетом потенциального выходного пособия, «Нафтогаз» должен зарезервировать для покрытия выплат безотзывной банковской гарантией 215 млн грн до налогообложения, и жалуется на давление со стороны председателя наблюдательного совета, который требует немедленно подписать договоры по предоставлению банковских гарантий по этим выплатам.

Глава «Нафтогаза» считает, что годовое вознаграждение упомянутым должностным лицам начислили незаконно и считает нарушением принятие решения о премировании должностных лиц по итогам года задолго до его завершения. Он подчеркивает, что в финансовом плане компании на 2021 год не предусмотрены деньги для обеспечения соответствующей банковской гарантии.

ИА REGNUM напоминает, что в «Нафтогазе Украины» в последние годы постоянно возникают конфликты из-за огромных премиальных, которые периодически получает наблюдательный совет и руководство компании.