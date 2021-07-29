В Ярославле градозащитников насторожил экскаватор на Стрелке
Ярославль, 29 июля, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Ярославле градозащитники обеспокоены появлением экскаватора в месте планируемого строительства отеля на Волжской набережной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила общественница Ольга Мазанова.
Экскаватор сняли на фото и видео через щель в заборе, которым огорожен участок. Ранее там проводил раскопки Институт археологии РАН, был обнаружен фундамент церкви Иоанна Златоуста и остатки деревянных средневековых домов. Мазанова опасается, что идёт подготовка к строительству, в ходе которой археологические находки могут быть повреждены или уничтожены.
Градозащитница готовит письмо в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году правительство Ярославской области заключило соглашение с ООО «Интер-Отель» по строительству пятизвездочной гостиницы на Волжской набережной.