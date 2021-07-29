Ярославль, 29 июля, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Ярославле градозащитники обеспокоены появлением экскаватора в месте планируемого строительства отеля на Волжской набережной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила общественница Ольга Мазанова.

Ольга Мазанова Экскаватор на площадке будущей гостиницы

Экскаватор сняли на фото и видео через щель в заборе, которым огорожен участок. Ранее там проводил раскопки Институт археологии РАН, был обнаружен фундамент церкви Иоанна Златоуста и остатки деревянных средневековых домов. Мазанова опасается, что идёт подготовка к строительству, в ходе которой археологические находки могут быть повреждены или уничтожены.

«Я считаю, что так как никакая проектная документация не согласована, работы никакие вести нельзя. Были замечания по архитектурному облику будущего отеля. По моему мнению, он будет расположен очень близко к Митрополичьим палатам, не соблюдён режим регенерации. В два раза ближе они подошли к Митрополичьим, даже фасад не посмотришь, даже не сфотографируешь. Поэтому я и переживаю, что там ведутся работы», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Ольга Мазанова.

Градозащитница готовит письмо в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году правительство Ярославской области заключило соглашение с ООО «Интер-Отель» по строительству пятизвездочной гостиницы на Волжской набережной.