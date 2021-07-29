Москва, 29 июля, 2021, 13:36 — ИА Регнум.

Сроки приема заявок на грантовый конкурс в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий от Президентского фонда культурных инициатив продлены до 6 августа (включительно) в связи с большим количеством запросов от участников. Изначально, в соответствии с Положением о конкурсе, размещенном на официальном сайте Фонда, заявочная кампания должна была завершиться 30 июля в 23.30 по московскому времени.

Дарья Драй, ИА REGNUM Культурные инициативы

«Каждый день в адрес Фонда поступает множество вопросов по конкурсу — участники пишут в социальных сетях, направляют обращения на почту, звонят в контактный центр. Мы анализируем все вопросы и видим, что в последние дни очень много обращений связано с запросом увеличения срока заявочной кампании. Многие объясняют это тем, что в летний период времени, когда люди в отпусках, сложно в короткие сроки собрать письма поддержки от партнеров. На сегодняшний день на сайте Фонда зарегистрированы и открыты свыше 28 тысяч личных кабинетов. Мы слышим наших участников и готовы пойти им навстречу. Нам, как и авторам заявок, важно, чтобы проекты были продуманные и качественно прописанные. Заявочная кампания будет продлена», — прокомментировал решение генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Фонд, откликаясь на запрос участников, реализующих проекты в летние месяцы, внес еще одну важную поправку в правила проведения конкурса. Теперь творческие команды могут подать заявку на поддержку проекта, стартовавшего не ранее 15 июня этого года. Прежний срок был ограничен 1 июля.

Свои творческие проекты через информационную систему Президентского фонда культурных инициатив в течение полутора месяцев подают участники со всей страны, —от Красноярска до Дагестана, от Калининграда до Камчатки. Заявки направляют креативные команды, дирекции фестивалей и профессиональных конкурсов, негосударственные театры и музеи, арт-пространства, продюсеры, музыканты, танцевальные студии, съемочные группы фильмов и сериалов, мультипликаторы, художники и авторы проектов по сохранению культуры малых народов России.

Претендовать на поддержку могут негосударственные некоммерческие организации (общественные объединения, АНО, фонды, ассоциации и другие), а также впервые — коммерческие организации, индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения. Для того, чтобы сделать подачу заявки максимально простой, Президентский фонд культурных инициатив разработал методички по составлению заявки и бюджета, чек-лист самопроверки по правильности оформления проектов в системе, а также открыл контактный центр, сотрудники которого ежедневно помогают находить ответы на все вопросы, возникающие у авторов заявок.

Грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив проводится впервые, общий объем финансирования составляет 3,5 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер. Заявки на конкурс принимаются по восьми тематическим направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ». Наиболее популярными среди участников стали направления «Культурный код», «Место силы» и «Молодые лидеры».