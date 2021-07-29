Скопье, , 15:38 — REGNUM Создание зоны «мини-шенгена» между Сербией, Северной Македонией и Албанией должно облегчить жизнь гражданам трех стран и поднять уровень жизни в регионе. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в Скопье 29 июля во время сербско-македонско-албанского форума.

Премьер-министр Албании Эди Рама, премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев и президент Сербии Александр Вучич на встрече в формате Балканского мини-Шенгена в Охриде, ноябрь 2019 года Vlada.mk

По словам Вучича, если инициатива будет реализована в запланированный срок, с 1 января 2023 года между Сербией, Северной Македонией и Албанией для граждан этих стран границ не будет.

Президент Сербии добавил, что инициатива по созданию «мини-шенгена» с самого начала показалась ему, премьеру Северной Македонии Зорану Заеву и премьеру Албании Эди Раме очень хорошей идеей, которая «меняет взгляд в будущее, меняет положение дел на Балканах, где по традиции всегда проще было найти причины для конфликтов».

«Когда мы обсуждали эту тему, мы думали о том, как хорошо было бы сблизить те народы, которые никогда не были особо близкими на Балканах, а это Сербия и Албания. Мы решили отвернуться от прошлого и повернуться в сторону будущего, подумать о том, что мы должны оставить нашим детям», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Напомним, что инициатива по созданию зоны «мини-шенгена» принадлежит президенту Сербии Александру Вучичу. Он считает, что на Западных Балканах нужно создать условия для свободного передвижения людей, капитала и услуг.