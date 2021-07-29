Тирасполь, 29 июля, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) 29 июля прошли торжества по случаю 29-й годовщины ввода в регион российских миротворцев. Об этом сообщает пресс-служба главы ПМР.

Mil.ru Российские миротворцы в Приднестровье

«Именно введение российских миротворцев в зону конфликта положило конец кровопролитию. Чрезвычайно важно понимать, что Россия никогда не была стороной конфликта, она выступила и выступает как страна-миротворец, страна-гарант процесса урегулирования отношений Молдовы и Приднестровья», — заявил глава ПМР Вадим Красносельский.

Сообщается, что приднестровский лидер принял участие в торжествах по случаю годовщины. Он возложил цветы к Арке Мира у моста через Днестр на въезде в Бендеры. Торжества завершились парадным маршем, в которых приняли участие подразделения миротворческих сил из Приднестровья и России.

Напомним, мирное урегулирование приднестровского конфликта началось в конце июля 1992 года. Тогда российские миротворцы вошли в Бендеры и Дубоссары после продолжительных боев в этих городах между приднестровской и молдавской сторонами.