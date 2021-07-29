Абакан, 29 июля, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Ещё 12 пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 29 июля в республиканском правительстве.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

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Жертвами COVID-19 стали восемь женщин в возрасте от 61 года до 88 лет, а также четверо мужчин (62 года, 73 года, 75 лет и 91 год).

С начала 2021 года в Хакасии умерли 377 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала текущего года в республике выявили 12 384 носителя коронавируса, выздоровели 11 106 человек.