Москва, 29 июля, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Коронавирус SARS-CoV-2, вероятнее всего, исчезнет из человеческой популяции со временем. Такой прогноз 29 июля сделал депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Вакцинация

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«Скорее всего не останется. У нас на протяжении всей нашей эволюции была такая страшная болезнь, как Оспа, миллионы людей умирали. Когда мы создали вакцину, привили всех, и с 1918 года на планете нет оспы», — сказал Онищенко.

По его словам, в мире есть еще много различных коронавирусов, но пока они еще не опасны для человека.