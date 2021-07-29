29 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что встреча президентов США Джозефа Байдена и Украины Владимира Зеленского может пройти «на повышенных тонах».

Оксана Переможенко, , 15:06 — REGNUM Встреча президентов США Джозефа Байдена и Украины Владимира Зеленского может пройти «на повышенных тонах», заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По мнению политика, поводом может стать ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2».

Грошики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я ожидаю, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, а может, делают вид, что недооценивают, удар, который они совершают таким поступком», — отметил Арахамия.

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Заявление украинского депутата обсудили читатели издания «Шарий.net» на странице издания в социальной сети Facebook. Многие усмотрели в словах Арахамии повод к иронии, отметив, что президент страны, которая зависит от США, в принципе не может на повышенных тонах говорить с «хозяином».

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«Ну конечно, на повышенных. Зеленский фальцетом. А потом ему вынесут печенье, которое Тихановская не доела», — написала Ольга К.

«Когда ребёнок очень хочет «киндер», а мама в магазине отказала. Примерно так это должно выглядеть», — смеется Aleksandr L.

«Думаю, сейчас репетиции предстоящего диалога в самом разгаре», — отметил Игорь С.

«Главное, чтобы Зеленский держал себя в руках и в порыве ярости, в состоянии аффекта не ударил Байдена. Представляю Байдена, выходящего на пресс-конференцию с подбитым глазом, а Вова сзади подталкивает, «да иди ты уже», — иронизирует Jurij O.

«Давно так не смеялся… Зеленский на повышенных тонах с Байденом?» — переспросил Александр К.

«Галантерейщик потерял берега перед хозяином… Страшно и подумать…» — пишет Александр М.

«У этих людей нет элементарного воспитания, о дипломатическом этикете и речи нет, о чём дальше говорить?..» — задалась вопросом Светлана Ч.

«Ну-ну, посмотрим, как за океаном на это отреагируют», — добавил Владимир Б.

«Сколько же Вове [Зеленскому] нужно выпить, чтобы разговаривать на повышенных тонах с хозяином?» — спросил Eric S.

«Есть вероятность монолога Байдена, вероятность диалога минимальна», — отметил D Alex I.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Что-то слишком много возомнил о себе Зеленский. Кто такой Зеленский и кто такой Байден? Неужели можно поставить знак равенства между ними? Нет, конечно, Байден политик с огромным стажем, да и возрастом, а ЗЕ — юморист «95 квартала», — написала Galina G.

«Трудно представить разговор слуги и хозяина на повышенных тонах. Ну, может, только до первой оплеухи», — добавил Толик Ч.

«Раб с хозяином может говорить лишь стоя на коленях…» — подытожил Конст Л.

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