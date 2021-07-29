Уфа, 29 июля, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Дожди с грозами и сильные порывы ветра ожидаются в Башкирии. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

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Сообщается, что 29 и 30 июля в республике ожидаются грозы, кратковременные дожди, и порывы ветра до 20 метров в секунду. 30 июля в республике температура воздуха может подняться до 30 °C, а 31 июля в регионе воздух может прогреться до 31 °C.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендует жителя соблюдать правила безопасности при усилении ветра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии сильный ветер повредил кровли частных домов и школы.