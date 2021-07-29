Саратов, 29 июля, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В Саратовской области впервые зарегистрировали суточный рекорд смертности пациентов с коронавирусом — 17 летальных случаев. С начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 29 июля 1713 человек, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувший день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались семь мужчин и десять женщин в возрасте от 43 до 80 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по данным на 29 июля зарегистрировали 72 558 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 67 753 человека, за сутки — 228 пациентов.

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