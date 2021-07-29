Москва, , 13:29 — REGNUM Для того, чтобы делать громкие заявления относительно «вмешательства» России в предстоящие выборы в США, необходимо иметь хоть что-то, отдаленно напоминающее доказательства. Об этом 29 июля ИА REGNUM заявил доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев, комментируя слова президента США Джо Байдена, на которые ссылаются СМИ.

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«Это, судя по всему, такой стиль у всех американских администраций. Называется «не верь своим глазам, верь мне». Этот метод, надо сказать, практикуют некоторые неверные супруги, застигнутые своей второй половинкой в момент изменены. Но когда это применяется в семейных отношениях, то последствия важны для двух, в крайнем случае, трёх человек. Здесь же заявление делает руководитель большой страны, выступая перед своим разведсообществом. Хотя, может, он так задачи раздаёт. Мол, я вот вам сказал сейчас тезис, а вы, будьте любезны, найдите мне доказательства», — отметил эксперт.

Он призвал вспомнить про утверждение тоже одного американского президента о химическом оружии в Ираке: «Задание дал, а доказательств так никто и не увидел. Неудобно вышло. Хотя для американских интересов неудобно только то, что неудобно лично им. На все остальное — наплевать. И многие здравомыслящие люди уже давно так к этому относятся», — добавил Соловьев.