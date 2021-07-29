Москва, 29 июля, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Ситуация в Афганистане является предметом глубокой озабоченности в Кремле. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

«Вы неоднократно слышали заявления и министерства иностранных дел, и министерства обороны о том, что происходящее в Афганистане является предметом нашей глубокой озабоченности, и то, что мы, безусловно, готовы быть с нашими партнерами на фоне той угрозы, которую могут представлять из себя события в Афганистане», — сказал Песков.

По его словам, президент РФ Владимир Путин не принимал решений по отправке военного контингента в страны-партнёры для укрепления границ с Афганистаном.