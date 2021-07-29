Москва, , 13:28 — REGNUM В Кремле знают об обострении ситуации на границе Армении и Азербайджана, заявил 29 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, российские представители приложили немало усилий, чтобы восстановить режим прекращения огня.

«Работа продолжается», — добавил представитель Кремля.

Россия работает с Арменией и Азербайджаном по реализации трехсторонних договоренностей, резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что вдоль всей границы республики и Азербайджана необходимо разместить российские пограничные посты.

Глава армянского правительства указал на то, что, несмотря на усилия правительства Армении и международного сообщества, ситуация вдоль армяно-азербайджанской границы не стабилизируется.

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