Киев, 29 июля, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Россия уже сейчас шантажирует Европу газом в контексте предстоящего запуска газопровода «Северный поток-2», заявила в эфире украинского телевидения 29 июля депутат «Слуги народа», член комитета Рады по вопросам национальной безопасности Ирина Верещук.

Gazprom.ru «Северный поток»

ИА REGNUMнапоминает, что ранее сегодня директор компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что цены на газ в Европе достигли исторического максимума и составляют примерно $500 за тысячу кубометров топлива. Чиновник выразил надежду, что наблюдая такую динамику цен, Европа поймет, что ставить на одного крупного поставщика — это «большая ошибка».

«Россия может зарезервировать у нас в Украине объемы газа, но она этого специально не делает… ждёт осени, когда уже Европа будет давить на всех, на кого только можно, чтобы ввести в эксплуатацию «Северный поток-2», — заявила в своем комментарии Верещук.

Она констатировала, что позиции Украины по «Северному потоку-2» в настоящий момент ослаблены, а вот Россия «может себя чувствовать более уверенно».

Также Верещук констатировала, что ситуация с «СП-2» — точно не поражение Украины, «но в некоторой степени это поражение для всех нас», не уточнив, кого именно она имеет ввиду.