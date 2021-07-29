Пекин, 29 июля, 2021, 13:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки общее число погибших при вызванных сильными дождями наводнениях в центральной китайской провинции Хэнань увеличилось до 99. Об этом 29 июля сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Ливень

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Кроме того, отмечается, что, по данным местных представителей власти, из-за стихийного бедствия пострадали 13,66 млн жителей, а из самых опасных районов были эвакуированы 1,5 млн человек.

Помимо этого, уточняется, что, согласно предварительным подсчетам, прямой ущерб от разгула стихии превышает 88,53 млрд юаней (около $13,63 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно о 73 погибших в результате наводнений в китайской провинции Хэнань.