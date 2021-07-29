Москва, 29 июля, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Граждан, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, следует ставить в известность о том, во сколько обойдется их лечение от COVID-19. Об этом 29 июля заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, в обществе часто встает вопрос, нужно ли за бюджетные средства лечить пациентов с COVID-19, которые ранее отказались прививаться. По мнению парламентария, ограничить противников вакцинации в оказании медицинской помощи нельзя.

«Его лечение обойдется в несколько миллионов, если он тяжело заболеет. Но мы не имеем права его не лечить. Да и денег таких у него может не быть. Но пусть он знает, сколько это стоит и какие осложнения эта болезнь может у него вызвать», — сказал Онищенко.