Москва, 29 июля, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не принял решение о том, будет ли участвовать во втором этапе съезда партии «Единая Россия», который запланирован в августе. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 29 июля журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы сообщим своевременно, как президент примет решение», — пообещал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» первой из политических партий провела свой предвыборный съезд, он состоялся 19 июня. Предполагается, что на втором этапе в партии окончательно примут предвыборную программу, а третий этап посвятят подведению и анализу итогов выборов в Госдуму.

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