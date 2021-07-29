В Томской области мужчина попытался задушить полицейского
Каргасокский район, Томская область, 29 июля, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Против жителя Томской области, напавшего на полицейского, возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июля в следственном управлении СКР по Томской области.
Нападение было совершено на сотрудника ОМВД по Каргасокскому району УМВД России по Томской области.
По предварительным данным, днём 26 июля неоднократно судимый 55-летний житель села Каргасок, находясь на заднем сиденье служебного автомобиля, схватил полицейского руками за шею и начал душить. Пострадавший находился за рулём автомобиля. Отбиться от злоумышленника ему помог другой сотрудник полиции.
Подозреваемый задержан. Мужчине предъявлено обвинение, он заключён под стражу. Расследование продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года в Москве женщина укусила полицейского.
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