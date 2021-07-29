Каргасокский район, Томская область, 29 июля, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Против жителя Томской области, напавшего на полицейского, возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июля в следственном управлении СКР по Томской области.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Полицейский

Нападение было совершено на сотрудника ОМВД по Каргасокскому району УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, днём 26 июля неоднократно судимый 55-летний житель села Каргасок, находясь на заднем сиденье служебного автомобиля, схватил полицейского руками за шею и начал душить. Пострадавший находился за рулём автомобиля. Отбиться от злоумышленника ему помог другой сотрудник полиции.

Подозреваемый задержан. Мужчине предъявлено обвинение, он заключён под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года в Москве женщина укусила полицейского.

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