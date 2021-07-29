Иркутск, 29 июля, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Иркутской области за минувшие сутки были потушены два вновь обнаруженных возгорания — в Зиминском и Куйтунском районах. Также ликвидированы 12 ранее зарегистрированных пожаров — на общей площади 176,6 га, сообщает региональное правительство.

Beale.af.mil Борьба с травяным пожаром

«Четыре — в Усть-Илимском районе, три — в Чунском, два — в Тайшетском районе, по одному — в Катангском, Казачинско-Ленском и Куйтунском районах, — уточнили в обладминистрации. — Локализовано вновь обнаруженное возгорание на площади три гектара, непокрытых лесом, в Усть-Илимском районе. Также в локализованном состоянии на утро 29 июля перешло десять ранее зарегистрированных пожаров».

При этом действует 13 вновь обнаруженных возгорания на общей площади 2456,7 га. Также в лесном фонде действуют 25 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 68 505 га. Продолжает действовать пожар в Чунском районе на землях Министерства обороны РФ, площадь очага — 54 га, непокрытых лесом.

Причина 13 обнаруженных 28 июля возгораний — грозы. В одном случае лесной пожар начался по вине местного населения, ещё в одном — в результате выжигания травы.