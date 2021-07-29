Рязань, 29 июля, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Рязанской области 29 июля подтверждено 129 новых случаев заражения коронавирусом, что на три меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона. Зарегистрировано четыре летальных исхода у ковид-пациентов.

Zdrav.nso.ru Больной COVID-19

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,37%. С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 34 917 жителей. Выздоровели 32 486 человек, в том числе 109 пациентов выписаны после лечения за минувшие сутки.

По данным федерального оперштаба, от осложнений при коронавирусе в регионе скончались 788 человек.