Москва, 29 июля, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Кремль не знает о совместных планах Турции и Азербайджана по созданию единой тюркской армии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Mod.gov.az ВС Азербайджана и Турции

«Нам неизвестно о каких-то высказываниях исполнительной власти, президента Турции или президента Азербайджана на этот счет», — сказал Песков.

По его словам, оба государства развивают двусторонние связи, что является их суверенным правом: «Важно, чтобы это не шло в ущерб атмосфере стабильности и предсказуемости в регионе, на этот счет у нас регулярные контакты и с турецкими партнерами, и с азербайджанскими».