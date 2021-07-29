Стокгольм, 29 июля, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Готовая к схвате, бескомпромиссная и последовательная — именно так описывают политика и бывшего спикера риксдага в 1994—2002 гг. Биргитту Даль, которая на протяжении всей своей карьеры боролась за права детей и продвижение любых реформ, направленных на повышение гендерного равенства в Швеции. Интервью с Даль было опубликовано на страницах Dagens Nyheter 29 июля.

Anders Sikvall Флаг Швеции

«Тогда многие социал-демократы-мужчины боялись, что мы отнимем у них их домохозяек. Они не знали, как будут жить дальше», — вспоминает Даль.

В серии документальных фильмом, которые сейчас идут на телеканале SVT, 83-летнюю Биргитту Даль называют воинственной и бескомпромиссной, но при этом хрупкой и эмоциональной.

«В то время женщины играли второстепенную роль. Я пыталась справиться с этим, требуя равного отношения … Одна из моих самых больших радостей в жизни — видеть в городе пап с колясками. Это еще раз доказывает, что за это стоило бороться», — рассказывает Даль о своем избрании в Риксдаг в 1969 году.

Напомним, что Швеция является первой страной в мире, которая закрепила обязательный декретный отпуск для мужчин.