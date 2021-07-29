Пенза, 29 июля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 235 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне выявили 234 заболевших. Всего с начала пандемии по состоянию на 29 июля подтвердили 55 741 заражение, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за все время 46 254 пациента, за сутки — 33 человека. Скончались от COVID-19 всего 1557 жителей, в том числе за последние 24 часа — 22 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Пензенской области доступны для вакцинации от коронавируса четыре зарегистрированные в России препарата — «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»), «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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