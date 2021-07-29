Самара, 29 июля, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля на автотрассе в Самарской области. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба областного ГИБДД.

61.мвд.рф ДТП

Сообщается, что днем 28 июля в Красноярском районе автомобиль «Lada Kalina», за рулем которого находился мужчина 2001 года рождения без водительских прав, ехал по автотрассе Ульяновск — Самара.

По предварительной информации, в какой-то момент автомашина съехала на обочину и столкнулась со стоящим грузовиком «Mercedes-Benz» с полуприцепом, за рулем которого находился водитель 1958 года рождения.

Отмечается, что после этого легковушка съехала в кювет и опрокинулась. В результате этого дорожно-транспортного происшествия получили травмы две девушки, которые находились в легковом автомобиле (2002 и 2005 годов рождения). Их срочно доставили в медучреждение. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области произошло ДТП с участием самосвала.