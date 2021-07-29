Москва, 29 июля, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Пермский стадион «Молот», который пытается защитить активистка Елена Германова, давно не используется для спортивных мероприятий, заявил 29 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Единственное, что там происходило, — там жители выгуливали собак. Но там ведется какие-то споры с собственниками, и так далее и тому подобное. И конечно, во многом там достаточно недобросовестно собственники эксплуатировали эту тему», — сказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что Германова будет оспаривать решение суда, который оштрафовал её.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми к продаже готовят универсальный дворец спорта «Молот». Начальная цена объекта составит 702,1 млн рублей. Решение о продаже принято на заседании комитета кредиторов ПАО «Мотовилихинские заводы», признанных банкротом. С молотка уйдут два земельных участка и нежилые помещения, входящие в комплекс УДС «Молот»

Ранее Мотовилихинский районный суд Перми признал виновной активистку Елену Германову, которая организовала пикет возле дворца спорта «Молот», где записывала видеообращение на прямую линию с президентов РФ Владимиром Путиным с просьбой сохранить стадион. Суд посчитал, что это была несанкционированная акция, назначив женщине штраф в размере 20 тыс. рублей.