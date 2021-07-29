Москва, 29 июля, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Церемония развода пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля будет проводиться с 31 августа. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы охраны (ФСО).

Дарья Драй ИА REGNUM Почетный караул

В ведомстве отметили, что с 31 июля 2021 года возобновляется проведение церемониального развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России, которое было приостановлено из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, церемонию развода караулов не проводили с 10 июля. В текущем сезоне развод караулов начался в конце мая, эти церемонии проходили по субботам.

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