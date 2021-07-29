Киев, , 13:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский представил личному составу Сил спецопераций нового главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника генерального штаба Сергея Шаптала и заместителя начальника генштаба Евгения Мойсюка.

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Церемония представления состоялась сегодня, 29 июля, в Житомирской области Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский заявил, что новое руководство генштаба ВСУ — это «мощные боевые офицеры, патриоты Украины, имеющие опыт, отвагу, большой авторитет среди военных».

Он рассчитывает, что новое руководство «будет наращивать полученный боевой опыт, переход украинской армии на стандарты НАТО и вместе с министерством обороны создаст надлежащие условия для всех наших украинских защитников».

Напомним, что 27 июля Зеленский уволил предыдущего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, а также ряд его заместителей. В офисе президента увольнение верхушки генштаба пояснили постоянными конфликтами с министерством обороны.