Стокгольм, 29 июля, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В июне 591 тыс. человек в Швеции были безработными, что соответствует уровню безработицы в 10,3%. Об этом 29 июля написала газета Aftonbladet со ссылкой на данный Статистического управления Швеции.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

Отмечается, что в связи с изменением ведомством методики подсчета сравнение с аналогичным показателем июня 2020 года сделано не было.

В настоящее время 5 144 000 жителей Швеции считаются официально трудоустроенными. Данная цифра соответствует уровню занятости в 68,5%.

Сезонно скорректированная безработица в июне в стране составила 9,2%, что совпадает со значением предыдущего месяца.